В Угорщині чоловік викрав літак і попрямував у бік АЕС – у повітря підняли два Gripen.

Про це пише Daily News Hungary

Літак викрали з аеродрому в Калочі. За штурвалом перебував 24-річний чоловік, який, за даними угорських ЗМІ, був у неврівноваженому стані.

До АЕС чоловік не долетів — здійснив аварійну посадку на полі поблизу села Дьєрень. Літак пошкодив шасі, але ніхто не постраждав.

Поліція розслідує обставини викрадення та причини, через які чоловік попрямував у бік АЕС.

АЕС «Пакш» — єдина в Угорщині атомна станція, це об’єкт із посиленою охороною. Цивільній авіації заборонено наближатися до неї ближче ніж на три кілометри, якщо висота польоту менша за 6000 метрів.

Літак розбився поблизу Гер’єна, поки Gripen залишалися над ним

За словами міністра, інцидент закінчився лише через кілька хвилин, коли легкий літак здійснив аварійну посадку в районі Гер’єна. Gripen виявили пошкоджений літак і залишалися над місцем події, доки не прибув рятувальний гелікоптер і наземні аварійні бригади.

Поліція та інші відповідні органи також були присутні на місці події, після чого було розпочато перевірку та розслідування. Міністр сказав, що, згідно з наявною на той час інформацією, ніхто не постраждав.

Угорське новинне видання HVG повідомило, що викрадений літак – Cessna 172. Згідно з повідомленням, чоловік, 2002 року народження, посадив літак у полі поблизу села Гер’єн.

Повідомляється, що літак був пошкоджений під час посадки, його шасі зламалося, а літак зупинився на крилі, частково нахиленому набік. На місце події було направлено пожежників та рятувальний гелікоптер. Подальших подробиць про особу, яка нібито викрала літак, поки що не оприлюднено.

Реакція військових демонструє готовність протиповітряної оборони

Міністр оборони назвав інцидент незвичайним тривожним сигналом, але сказав, що це демонструє важливість підтримки постійного стану готовності. Він наголосив на послідовності виявлення, реагування, ідентифікації та надання допомоги в інциденті, заявивши, що Збройні сили Угорщини готові реагувати в будь-який час, як у повітрі, так і на землі.

Обставини викрадення літака та його спроби польоту в напрямку Пакша залишаються предметом розслідування.