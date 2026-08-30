82-річна Селі Феррейра переглядала відео на YouTube, коли на екрані з’явився лікар і порадив їй вживати фрукти, щоб зберегти зір. Ця порада здалася їй цілком слушною.

Однак те, що вона побачила, був не справжній медичний канал, а лікаря не існувало в реальності — його обличчя та голос були створені за допомогою штучного інтелекту (ШІ), пише ВВС.

Хоча YouTube позначив відео як створене штучним інтелектом, воно зібрало майже 300 000 переглядів і сотні коментарів. І попри наявність цієї позначки, пані Феррейра розповіла BBC, що була переконана, ніби слухає справжнього лікаря.

Це не поодинокий випадок: розслідування виявило 29 португаломовних каналів, що використовують створених штучним інтелектом лікарів. Сумарно ці відео набрали щонайменше 70 мільйонів переглядів.

І цей контент має глобальне охоплення – BBC News Brasil виявила щонайменше 50 каналів YouTube, які навчають людей створювати відео з лікарями на базі штучного інтелекту такими мовами, як португальська, англійська, хінді, іспанська, французька, італійська, польська, німецька та турецька.

Ці творці розглядають старшу аудиторію як прибуткову нішу, вважаючи, що у них більше вільного часу для перегляду відео та є вільний дохід для купівлі продуктів, рекомендованих “лікарями”.

Один справжній лікар, чиє зображення було використано для створення подібних відео, попереджає, що поради фальшивих лікарів можуть мати серйозні наслідки та “завдати смертельної шкоди людям похилого віку”.

Google, якому належить YouTube, заявила, що до контенту, створеного штучним інтелектом, застосовуються правила платформи, які забороняють медичну дезінформацію, яка може завдати серйозної шкоди у реальному світі.

Автор фото,Celi FerreiraПідпис до фото,Селі Феррейра каже, що сприймала лікаря, якого вона бачила на відео, справжнім

Формула таких відео є простою: глядач бачить людину в білому халаті, що викликає довіру, а спокійний синтезований голос попереджає, що звичний продукт, ліки чи повсякденна звичка можуть непомітно загрожувати здоров’ю літніх людей. Після цього пропонується засіб, який нібито досі залишався поза увагою.

У деяких випадках такі лікарі є цілковитою вигадкою. В інших — штучний інтелект відтворює обличчя, голос або особу реальних медиків без їхньої згоди. В обох випадках у глядачів може скластися враження, що фахівець надає слушні медичні поради.

У звіті бразильської некомерційної журналістської організації CTRL+Z йдеться про існування 29 португаломовних каналів, що використовують згенерованих штучним інтелектом лікарів. BBC News Brasil проаналізувала ці канали, щоб виявити інші подібні ресурси та спільні ознаки, зокрема схожі назви.

Ми знайшли пані Феррейру після того, як зібрали близько 27 000 коментарів до відео на цих YouTube-каналах і застосували процедуру відбору для виявлення повідомлень користувачів про зміни в поведінці.

У десятках коментарів літні люди розповідають, що дослухалися до порад лікарів зі штучним інтелектом: починали лікування вдома або припиняли прийом раніше призначених ліків.

В одному з таких коментарів користувач, який стверджує, що йому 85 років, розповідає, що замінив омепразол — препарат для зниження кислотності шлункового соку — на батат. В іншому — 77-річна жінка повідомляє, що не відвідувала лікаря вже три роки, і дякує лікарю зі штучним інтелектом за пораду щодо хвороби Альцгеймера.

Підпис до фото,На YouTube можна знайти навчальні матеріали про те, як створювати за допомогою штучного інтелекту контент про здоров’я, орієнтований на літніх людей, багатьма мовами

У навчальних відео на YouTube, виявлених BBC News Brasil, автори радять створювати заголовки та сценарії, що викликають страх і відчуття нагальності, аби переконати глядача, ніби йому загрожує безпосередня небезпека для здоров’я.

Творці контенту заробляють як на переглядах у YouTube, так і на продажу електронних книг і товарів, що рекламуються на їхніх каналах. Один із таких авторів із Бразилії, Жеф Коїмбра, зазначив, що творці можуть заробляти до 6 тис. доларів на місяць.

В іншому відео він продемонстрував, як використовувати тривожний тон і “нагнітати ситуацію”, навівши такий приклад: “Перед сном будьте з цим обережні. Пильнуйте, щоб не померти уві сні”.

Після того як із ним зв’язалася редакція BBC News Brasil, доступ до одного з відео для широкого загалу було заблоковано.

У своїй заяві Коїмбра зазначив, що продемонстровані ним канали, які використовують ШІ, були лише прикладами, а не його власними проєктами. Він пояснив, що навчає створювати за допомогою ШІ інформаційний контент, але не такий, що мав би замінити медичних фахівців, і не мав наміру заохочувати порушення правил платформи чи інших стандартів.

“Не мають співчуття”

Ми виявили щонайменше п’ять YouTube-каналів, які без дозволу використовували образ відомого бразильського лікаря для поширення тривожних тверджень про здоров’я та пропаганди методів природного лікування, що нібито можуть замінити призначені лікарями препарати.

Еліо Бразілейро, який веде популярний YouTube-канал із майже 300 000 підписників, поскаржився на ці відео адміністрації платформи та подав заяву до поліції Сан-Паулу.

Окрім неправомірного використання його зображення, лікаря найбільше непокоїло те, що літні глядачі можуть припинити прийом ліків, побачивши, що ці поради нібито виходять від нього.

“Ті, хто це створює, позбавлені співчуття, — заявив він BBC News Brasil. — Спроби заробити гроші в такий спосіб можуть завдати смертельної шкоди людям похилого віку”.

Найбільший ризик полягає в тому, що пацієнти вживають неефективні засоби, які можуть погіршити стан або навіть відтермінувати встановлення діагнозу, зазначає Хайме Заладек Гіл, гастроентеролог із лікарні у Сан-Паулу.

“Потрібне належне медичне обстеження та краща діагностична мережа, а не просто відео, в якому стверджується, що щось одне вирішить усі ваші проблеми”, — каже він.

Підпис до фото,Згенерований штучним інтелектом аватар Еліо Бразілейро використовується фейковими каналами, з якими він не має жодного зв’язку

Бразильські юристи зазначають, що авторам контенту, які неправдиво видають себе за лікарів, загрожує кримінальна відповідальність.

Компанія Google, власник YouTube, заявила, що правила відеоплатформи поширюються і на контент, створений штучним інтелектом, та забороняють поширення медичної дезінформації, здатної завдати серйозної шкоди в реальному житті.

У компанії зазначили, що спеціальні позначки допомагають глядачам зрозуміти, коли контент було змінено або згенеровано.

Після того як BBC News Brasil звернулася до компанії щодо результатів дослідження CTRL+Z, YouTube видалив деякі з найбільших каналів, охоплених цим аналізом. Сумарно вони налічували близько 41 мільйона переглядів.

Тим часом Селі Феррейра каже, що хоче навчитися краще розпізнавати те, що бачить в інтернеті.

“Як на мій вік, я досить вправно користуюся комп’ютером, але все ще не вмію відрізнити створене штучним інтелектом від реального”, — каже вона.