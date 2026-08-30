Глибоко в серці Швейцарії підприємець будує мережу тунелів на глибині 100 метрів під землею, щоб розмістити надзахищені сховища, де найбагатші можуть безпечно зберігати свої скарби. Одне приміщення коштуватиме щонайменше 1 мільйон євро.

Про це пише Figaro.

Невелике містечко Лунгерн, у кантоні Обвальден у самому центрі Швейцарської Конфедерації, зараз привертає увагу досить незвичайним будівельним проектом. Саме тут, у серці гірського масиву Брюніг, недалеко від Люцерна, підприємець Томас Гассер контролює будівництво свого величезного підземного сховища.

Ще у 2020 році бізнесмен представив свій проект місцевій бізнес-пресі. Варто зазначити, що він знає, про що говорить, оскільки його сімейний бізнес із 300 співробітниками спеціалізується на підземному будівництві, кар’єрах та використанні вибухових речовин. З початку 1990-х років він експлуатує печеру як майстерню та склад і скористався нагодою отримати 99-річну підземну оренду на цю ділянку землі. Те, що починалося як просте сховище для матеріалів та обладнання, з роками перетворилося на прибутковий бізнес, спочатку з рестораном/залом для прийомів під назвою Cantina Caverna, а потім додалося стрільбище та навчальний майданчик для пожежників, що імітують умови пожежі в тунелі.

Вид на вхід на будівельний майданчик. RTS

Вид на одну з галерей доступу до сховища під час репортажу швейцарського національного телебачення. RTS

Дубай більше не приваблює

Будівництво йде добре, оскільки продукт приваблює все більшу кількість клієнтів на тлі геополітичних криз. «Довгий час Дубай вважався безпечним», – сказав Томас Гассер швейцарському громадському мовнику RTS, який відвідав це місце. «Сьогодні ця безпека ставиться під сумнів. Люди просто хочуть захистити частину своїх активів». На практиці кожна печера продається з 99-річним договором оренди та мінімальною ціною майже один мільйон євро, при цьому вже підписано кілька твердих замовлень.

Чотири роки тому початкова ціна була вдвічі меншою за мінімальну площу 25 квадратних метрів. Головне — адаптуватися до попиту з різними рівнями оздоблення та обладнання, заплановано близько ста складських приміщень, найбільше з яких досягатиме розміру футбольного поля. Достатньо місця для зберігання вина, розкішних автомобілів, ювелірних виробів, картин або навіть конфіденційних даних…

«Перевага полягає в тому, що клієнт володіє приміщенням. Він має власний номер ділянки в земельному реєстрі і навіть може його закласти», — наголошує забудовник. Що стосується безпеки, система залишається цілком секретною, з багатоетапним процесом контролю, що включає проходження через шлюз, де клієнти повинні вийти зі своїх транспортних засобів. Проектувальник порівнює цей рівень захисту з рівнем захисту резервів Швейцарського національного банку.