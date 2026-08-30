Зліва – хронологія російських ударів по українській складській інфраструктурі, починаючи з 28 лютого 2022 року.

Праворуч – хронологія українських ударів по російській складській інфраструктурі.

Їх приводить Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.

-Перед тим як рахувати «хто відповів кому», варто зафіксувати факти без інтерпретацій.

Перший зафіксований удар Росії по цивільній логістиці в Україні – 28 лютого 2022 року, «Епіцентр» у Чернігові. Далі – регулярно, роками: Буча, Маріуполь, Херсон, Коротич, Одеса, Харків, Слов’янськ, Кам’янське. У сумі за період 2022-2026 у цій хронології зафіксовано 25 окремих ударів по торговельних мережах, поштових терміналах, розподільчих центрах і складах.

Удари РФ по Українї

28.02.2022 – «Епіцентр», Чернігів

20.03.2022 – «Епіцентр», Буча

2022 – «Епіцентр», Маріуполь

03.02.2023 – «Епіцентр», Херсон

21.10.2023 – термінал «Нової пошти», Коротич

01.05.2024 – депо та вантажне відділення «Нової пошти», Одеса

25.05.2024 – «Епіцентр», Харків

06.06.2024 – повторний удар по «Епіцентру», Херсон

05.03.2025 – «Нова пошта», Одеса

02.07.2025 – термінал «Нової пошти», Слов’янськ

26.07.2025 – «Епіцентр», Кам’янське – знищено понад 11 000 м².

Перший підтверджений удар України по логістиці Wildberries – 18 липня 2026 року, Котовськ і Електросталь. Тобто між першим ударом Росії по українській цивільній логістиці і першим ударом України по WB минуло приблизно чотири з половиною роки.

Важливіший нюанс. У період з 31 травня по 6 липня 2026-го, тобто за сім тижнів безпосередньо перед першим ударом по WB, Росія завдала щонайменше 8 ударів по українській логістиці: «Нова пошта» у Дніпрі (двічі), розподільчий центр АТБ під Дніпром, депо «Нової пошти» у Харкові, сортувальний хаб у Сумах, логістичний центр у Києві (разом зі складами MOYO і WOG), термінали на Чернігівщині та в Дніпрі.

31.05 – «Нова пошта», Дніпро

03.06 – розподільчий центр АТБ, Дніпро – 37 500 м²

03.06 – інноваційний термінал «Нової пошти», Дніпро

04.06 – повторний удар по цьому ж терміналу

08.06 – депо №5 «Нової пошти», Харків

17.06 – два удари по сортувальному хабу «Нової пошти», Суми – 13 000+ відправлень на 42+ млн грн

02.07 – логістичний центр «Нової пошти», Київ + склади MOYO та WOG

05.07 – сортувальний термінал «Нової пошти», Чернігівщина

06.07 – термінал ДАО «Нової пошти», Дніпро.

Жодного удару по WB чи Ozon на цей момент ще не було.25 ударів по українській логістиці за чотири з половиною роки проти 10 ударів по WB/Ozon/DNS за шість тижнів – це різні порядки часу, а не симетрична відповідь.

Далі після 18 липня підтверджена хронологія виглядає так:

💩🇺🇦19.07 – РФ → Україна: знову термінал «Нової пошти» у Коротичі. Щонайменше шостий удар по цьому об’єкту.

29.07 – Україна → РФ: Wildberries, Рязань.

💩29.07 – РФ → Україна: ракетний удар по Одещині.

💩31.07 – РФ → Україна: «Нова пошта», Гайсин.

🇺🇦03.08 – Україна → РФ: Wildberries, Владимирська область.

🇺🇦04.08 – Україна → РФ: Wildberries, Московська та Ленінградська області.

💩04.08 – РФ → Україна: удари по цивільній інфраструктурі України.

💩06.08 – РФ → Україна: логістичні склади, Павлоград. Загиблі та поранені.

🇺🇦07.08 – Україна → РФ: Wildberries, Єкатеринбург. На цей момент повідомлялося вже про щонайменше 14 уражених об’єктів WB.

🇺🇦13-14.08 – Україна → РФ: Wildberries, Башкортостан і Тверська область.

🇺🇦18.08 – Україна → РФ: Wildberries, Московська область.

🇺🇦24.08 – Україна → РФ: починаються удари по логістичних центрах Ozon.

🇺🇦26.08 – Україна → РФ: повторно Wildberries, Котовськ. Близько 100 000 м².

🇺🇦29.08 – Україна → РФ: Ростовська область. Ozon та DNS.



Тому теза «Україна почала бити по цивільних складах першою» не відповідає реальній хронології. Росія системно завдавала ударів по «Епіцентру», «Новій пошті», АТБ та іншій логістиці з лютого 2022-го. Перша відповідь по WB зафіксована лише 18 липня 2026 року – після понад чотирьох років і після серії ударів, яка тривала безпосередньо в тижні перед нею.