У Єйську Краснодарського краю РФ було гучно цієї ночі, а після атаки спалахнули пожежі з детонацією, яка тривала більше години.

Супутникові моніторингові системи (зокрема NASA FIRMS) зафіксували потужні пожежі в районі руліжних доріжок та складських приміщень.

Пишуть також, що влада через пожежі і небезпеку евакуює людей із ближнього військового містечка.

Аеродром «Єйськ» — це великий аеродром спільного базування, розташований на західній околиці міста Єйськ у Краснодарському краї РФ. Хоча формально він має статус цивільного аеропорту (коди IATA: EIK, ICAO: URKE), з 2012 року регулярні пасажирські авіаперевезення тут не здійснюються, і об’єкт використовується переважно для військових потреб Повітряно-космічних сил та Військово-морського флоту РФ.

Аеродром активно використовується російськими військами як тактична база фронтової та штурмової авіації (зокрема Су-34, Су-25 тощо) для завдання ударів по території України.