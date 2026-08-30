За попередньою інформацією правоохоронців, 50-річний чоловік застосував мисливську рушницю і вбив своїх батьків та травмував брата в одному із багатоквартирних будинків у Київському районі міста. Постраждалого госпіталізовано.

Після скоєного зловмисник зі зброєю забарикадувався у квартирі, а коли прибули поліцейські – застрелився.

Наразі там працюють слідчі, криміналісти, оперативники. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше людей) Кримінального кодексу України.

Встановлюються повні обставини події. Триває слідство.

Місцеві пабліки повідомляють, що злочинець був на обліку у психіатричній лікарні, і у нього нібито діагностували онкозахворювання.