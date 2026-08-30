У ленінградській області атакований НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» — один із найбільших нафтопереробних заводів рф. Потужність підприємства — близько 20 млн тонн нафти на рік.

Попередньо зона ураження район критично важливих установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1, гідроочищення ЛЧ-24-9/2000:

Підприємство повністю інтегроване до структури російської нафтової компанії «Сургутнефтегаз». Це єдиний нафтопереробний завод на північному заході росії та один із найбільших у країні.

Крім того, повідомляють, що внаслідок атаки на НПЗ постраждав будинок, на даху якого було розміщене ППО.