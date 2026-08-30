Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 30 серпня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою був обʼєкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням у місті Миколаєві та громадах Миколаївського та Баштанського районів. Енергетики оперативно відновили електропостачання. Постраждалих немає.

м. Миколаїв

Учора ворог атакував БпЛА типу «Shahed» та крилатими ракетами «Бандероль» портову інфраструктуру. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував БпЛА типу «Shahed» підприємство харчової промисловості. Пошкоджено склад. Постраждалих немає. Також тричі атакував FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади. Внаслідок чого у с. Солончаки пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждалих немає.