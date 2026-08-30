Українка розповіла про роботу русалкою в Китаї. П’ять підводних шоу на день, акваріум завглибшки 12 метрів і чотири вихідні на місяць. Це стандартні умови, якщо ти працюєш русалкою у Китаї. Українка Аріна, що обрала цю незвичну професію, розповіла у своєму блозі, як знаходять таку роботу, скільки за неї платять і що насправді стоїть за кількома хвилинами красивого підводного шоу.

Про це повідомляє «Главком».

За словами Аріни, вакансії вона шукає у спеціальних групах у WeChat і Telegram. Там публікують не лише пропозиції для русалок, а й для артисток підводного балету, синхронного плавання та інших водних шоу.

Кандидатці потрібно надіслати портфоліо – фотографії, зріст, вагу, а головне, відео плавання. Деякі роботодавці просять також фото під водою. Зовнішність тут важлива, адже у парках хочуть, щоб артистка мала гарний вигляд у костюмі, хвості, окулярах та під час самого виступу.

Іноді вимоги досить конкретні. Наприклад, роботодавець може одразу вказати зріст або вагу, оскільки костюми для шоу купують під певні параметри.

Скільки платять русалкам

Аріна показала кілька актуальних вакансій. У Шанхаї русалці та артистці підводного балету пропонували 9500 юанів на місяць – приблизно 62 тисячі гривень. У пакет входили житло, віза, авіаквитки та щомісячна допомога на харчування.

У Шеньчжені зарплата становила 11 тисяч юанів, або близько 73 тисяч гривень. Передбачалися три-чотири шоу на день, проживання та віза.

У Хайнані роботодавці обіцяли 10–12 тисяч юанів. Русалка мала проводити від чотирьох до шести шоу щодня. У будні їх менше, а на вихідних – більше через наплив відвідувачів.

Є й вакансії, де зарплату наперед не вказують. Її визначають після перегляду портфоліо. За словами Аріни, на оплату може впливати не тільки майстерність, а й те, звідки приїхала артистка. Для тих, хто вже перебуває в Китаї, умови іноді вигідніші. Роботодавцю не потрібно оплачувати дорогий міжнародний переліт та оформлення документів, тому зарплата може бути вищою.

П’ять шоу на день і акваріум 12 метрів

Зараз Аріна працює за контрактом із зарплатою 11 тисяч юанів на місяць. Її акваріум має 12 метрів глибини, хоча під час шоу русалки не перебувають постійно на самому дні.

Одне шоу триває близько 13 хвилин. Раніше у неї було три виступи у будні та чотири на вихідних, але з початком літніх канікул у Китаї кількість збільшилася до п’яти на день.

Вихідні залежать від умов конкретного контракту. В одному з варіантів, про який розповідає Аріна, можна взяти чотири дні відпочинку протягом місяця. Проблема в тому, що кілька людей можуть забрати вихідні поспіль – і тоді іншим доводиться працювати без перерви по два тижні. Є й контракти лише з одним вихідним на місяць.

Після красивого шоу – фотосесія під водою

Окремо в парках практикують так звані фототайми. Русалка занурюється в невеликий акваріум, де відвідувачі можуть сфотографуватися з нею або записати відео.

Для цього не потрібні ті самі умови, що під час основного шоу. У великому акваріумі артистці важко довго залишатися під водою, особливо на значній глибині. Тому для спілкування з відвідувачами використовують невеликі басейни, де можна кілька десятків секунд провести під водою, позуючи для фото.

Саме глибина, за словами дівчини, є одним із найскладніших моментів у цій роботі. Навіть якщо русалка не опускається на всі 12 метрів, тиск відчувається вже під час занурення. Аріна розповідає, що на такій глибині у неї досі періодично болить голова та закладає вуха. Тому те, що для глядача виглядає як кілька хвилин красивого плавання у хвості, для самої русалки – фізично складний виступ, до якого потрібно добре підготуватися.

Сама Аріна вважає, що така робота оплачується недостатньо. За її оцінкою, з огляду на навантаження, зарплата русалок мала б бути щонайменше у півтора рази вищою.