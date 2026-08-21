Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Українця, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», затримали на зйомках фільму у Хорватії. Що не так у цій справі

Суд у Хорватії обрав запобіжний захід для громадянина України Володимира Журавльова у вигляді тримання під вартою. Німеччина підозрює Журавльова у причетності до підриву газопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомляє хорватське видання Index і Суспільне.

Рішення підтвердив журналістам його хорватський адвокат Матія Мілош.

«Мого клієнта було взято під варту за клопотанням державного прокурора з метою забезпечення передачі на підставі європейського ордера на арешт у Федеративній Республіці Німеччина. Слідчий суддя зараз винесе письмове рішення, ми будемо його оскаржувати, проте для нас набагато важливіше подальше провадження, в якому перед судовою колегією у позасудовому порядку буде прийнято рішення про те, чи були виконані умови для передачі», — сказав адвокат журналістам.

19 серпня у Хорватії заарештували підозрюваного у справі про вибухи на трубопроводі «Північний потік» українця Володимира Журавльова.

Український адвокат Журавльова Микола Катеринчук закликав Офіс генерального прокурора запросити екстрадицію Володимира Журавльова з Хорватії. Він також повідомив, що хорватські правоохоронці діяли на підставі Європейського ордера на арешт Журавльова, який Федеральний трибунал справедливості німецького міста Карлсруе видав 5 червня 2024 року.

17 жовтня 2025 року у Варшаві відбулося засідання у справі громадянина України Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює у причетності до вибухів на газопроводі «Північний потік». За його підсумками, суд ухвалив рішення відхилити запит ФРН на екстрадицію українця та постановив негайно звільнити його з-під варти.

Справа другого підозрюваного у підриві газопроводу «Північний потік-2» Сергія Кузнєцова

18 серпня 2025 року серпня Верховний федеральний суд Німеччини видав ордер на арешт Кузнєцова за підозрою у диверсії — підриві газогонів «Північний потік»та «Північний потік-2». Вони вибухнули 26 вересня 2022 року. Слідчі вважають, що українець нібито керував групою з шести людей, які замінували нитки газопроводів, а потім дистанційно підірвали їх. У Німеччині Кузнєцову загрожує до 15 років ув’язнення.

21 серпня італійська поліція заарештувала Кузнєцова за підозрою у підриві газопроводу «Північний потік».

4 листопада українець оголосив голодування, вимагаючи поваги до основних прав у в’язниці. Його адвокат Ніколо Канестріні повідомив, що в італійській в’язниці не забезпечили дієту для його підзахисного, через що його здоровʼя погіршилося.

11 листопада український омбудсман Лубінець повідомив, що Кузнєцов припинив голодування.

19 листопада Верховний суд Італії відхилив його апеляцію проти рішення Апеляційного суду Болоньї, підтвердивши його видачу Німеччині. Українець заперечує будь-яку участь у диверсіях на нитках російських газогонів.

30 червня 2026 року новинна служба німецького телеканалу ARD Tagesschau повідомила, що генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель висунув обвинувачення Кузнєцову.

24 липня 2026 року стало відомо, що судовий процес за обвинуваченням українця Сергія Кузнєцова у підриві газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» розпочнеться в німецькому Гамбурзі орієнтовно 26 жовтня.

Що відомо про вибухи на «Північних потоках»

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про «безпрецедентні» руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і «терміни відновлення поки що оцінити неможливо».

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі «умисним актом» саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід «Північний потік».

Червінський заперечував свою причетність.

«Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на “Північний потік” поширюються російською пропагандою без жодних підстав», — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв’ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

«Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації», — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що «проукраїнська група» здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.