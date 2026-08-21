Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Роберт Мадяр (Бровді) попередив українців про випробування, які нам доведеться пережити через удари росіян по цивільній інфраструктурі України.

-Ми в тонусі на фронті, повертаємо біль ворогу на болота, і коли мовчимо- теж. Цивільним ж зичу стійкості та зібраності,- непрості випробування лише попереду.

Між нами та противником не доктринальна, а цивілізаційна прірва: від особистісної субʼєктності (дотримуватися котрої усім Українцям бажаю) та цінностей аж до ставлення відносно людського життя.

За межами поля бою, у глибині боліт, ми бʼємо по джерелах фінансування і забезпечення ворогом війни та виробництва ним зброї. Вони ж, уєбани, застосовують масований терор проти цивільного населення Неньки. Гинуть і гинутимуть невинні, нане наразі кінця.

Цю стратегію “покарання цивільних” хробак лише нарощуватиме,- це очевидно. Тому вмикайте цілодобову функціональну пильність та зібраність (замість споживання емоційного контенту та іпсо, у закріплення наявного виснаження) та контролюйте особисто складений та перевірений алгоритм дій в умовах ненормованого оголошення (здійснення) повітряних ударів.

Сталевих нервів та непохитності духу вам. Бережіть себе та оточуючих.

І знайте – ми теж бʼємо, безупинно. Повертаємо біль ворогу. І то не спринт, а марафон з суттєвими перешкодами,- доленосний іспит на витривалість.

Ми встоїмо. Москва ляже.