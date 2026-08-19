Українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві «Північних потоків», сьогодні затримали просто під час зйомок фільму про цю диверсію в Хорватії.

Про це пише німецьке видання LTO, передає Бабель.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Хорватії знімають кіно про підрив “Північного потоку”, головні ролі грають Шон Пенн та Едрієн Броді

За сюжетом у центрі історії — таємна команда українських водолазів, яка вирушає на небезпечну підводну місію на тлі загострення війни між Росією та Україною. Саме ця команда, згідно із синопсисом стрічки, повʼязана із саботажем газопроводів.

Серед акторів фільму — голлівудські зірки Шон Пенн та Едрієн Броуді, а режисером є Даг Лайман, відомий, зокрема, за фільмами «Ідентифікація Борна» та «Містер і місіс Сміт».

Спочатку знімальна група працювала в Загребі, а потім перебралася до Пули — ймовірно, для зйомок підводних сцен. Саме там і затримали Володимира Журавльова, стверджує LTO.

Це вже третя спроба німецьких слідчих затримати українця. У 2024 році його намагалися арештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну. А восени 2025-го польська поліція таки затримала Журавльова, але тоді суд відмовив видати його Німеччині.

19 серпня 2026 року прокуратура Німеччини затримала українця в Хорватії. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Аналітичний портал Чорний лебідь зібрав докупи все, що відомо про цю справу і пише, що з нею не так. Висновок – все.

-Німеччина висунула звинувачення ймовірним виконавцям підриву Nord Stream, але досі не може зрозуміти їхніх мотивів і знайти замовника.

Розберемося, що не так у цій справі.

Колишнього українського офіцера Сергія К. вважають координатором групи, яка у вересні 2022 року вийшла з Ростока на орендованій яхті Andromeda та заклала вибухівку на газопроводі на глибині 80 метрів.

Слідство відновило маршрут яхти, знайшло підроблені документи, фотографії підозрюваних і сліди вибухівки на борту. Проблема в тому, що професійно проведена операція супроводжувалася примітивними помилками.

Вибухівку заклали на глибині 80 метрів у районі сильних течій, хоча за 100 км на схід ця ж труба проходить на глибині всього 40 метрів — далі від німецьких, данських і шведських берегів (дивіться карту).

Група орендувала прогулянкову вітрильну яхту замість зручнішого для цих задач мотобота, повісила український прапор і публічно спілкувалася українською. Свідки чули розмови українською у чотирьох портах різних країн.

Яхту повернули немитою, зі слідами вибухівки (октоген) на столі. Одного з підозрюваних ідентифікували, коли дорожня камера зафіксувала його за кермом під час перевищення швидкості дорогою до Рюгена.

Неясний і мотив. На момент підриву у вересні 2022-го Nord Stream уже місяць не постачав газ. Трубопровід після вибуху можна відремонтувати (для рф це взагалі недорого), але за чотири роки цього так і не зробили — бо в цьому немає сенсу.

Німецька прокуратура говорить про інтереси українських державних структур. Україна це заперечує, а доказів наказу з Києва немає. Та й сам обвинувачений провини не визнає.

Незважаючи на настільки демонстративний “український слід”, Берлін став другим найбільшим донором, надавши України €40 млрд допомоги. Думаю, що Німеччина навмисно поки що не публікує всіх подробиць справи.

Професіонали, здатні працювати з вибухівкою на глибині 80 метрів, не змогли помити стіл і не перевищувати швидкість на трасі з сотнями камер. Або не дуже й намагалися.