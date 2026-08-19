Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні в Україну повернулися 103 Оборонця (ФОТО)

Серед повернених сьогодні було четверо уродженців Миколаївщини, повідомив миколаївський нардеп Ігор Копитін.

Повернулися і миколаївські морпіхи, яких зустріли найрідніші люди, а також побратими з 36 окремої бригади морської піхоти та 30-го Корпусу морської піхоти, поінформували в 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Попереду у звільнених захисників — відновлення та повернення до повноцінного життя. На кожному етапі вони можуть розраховувати на всебічну підтримку. Фахівці ЦВС 36 ОБрМП та Корпусу вже працюють над тим, щоб забезпечити необхідну допомогу під час реабілітації та реінтеграції наших воїнів.

Ми радіємо кожному поверненню. І дякуємо усім, хто щодня працює заради визволення наших захисників із російської неволі», – йдеться в повідомленні 36-ї ОБрМП.