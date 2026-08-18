Голлівудські актори та володарі премії «Оскар» Шон Пенн і Едрієн Броді виконають головні ролі в політичному екшн-трилері «Зміїний острів». Режисером стрічки виступає Даг Лайман, відомий за фільмами «Ідентифікація Борна», «На межі майбутнього» та «Містер і місіс Сміт».

Як повідомляє Worldofreel, фільм Лаймана розповідає про таємну команду українських водолазів, які виконують небезпечну підводну місію, оскільки геополітична напруженість загострюється в місяці, що передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Хоча справжні особи винних залишаються суперечливими та офіційно невирішеними, інцидент став однією з визначальних таємниць війни, а міжнародні розслідування та глобальні спекуляції лише поширюються.

Найбільшою нещодавньою подією сталося, коли німецькі прокурори офіційно звинуватили колишнього офіцера української армії у зупинці газопроводів у вересні 2022 року. Згідно з даними розвідки, і виходячи з синопсису фільму Лімана, він розбиратиметься з «командою», яка стоїть за ним.

«Зміїний острів» стане другим спільним фільмом Лімана та Пенна після фільму «Чесна гра», який брав участь у конкурсі Каннського кінофестивалю ще у 2010 році. Також варто зазначити, що «Чесна гра» була політичним трилером, заснованим на реальних подіях, що робить «Зміїний острів» чимось на зразок тематичного возз’єднання для них двох. Можливо, прем’єра цього фільму відбудеться на Каннському кінофестивалі наступного року.

Наразі зйомки активно проходять у Хорватії (зокрема у Загребі та на узбережжі) і триватимуть до кінця вересня. Окремі вулиці столиці облаштували барикадами та мішками з піском, а в зйомках задіяні масовка в українській військовій формі.