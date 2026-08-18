Напередодні завершення строку подання заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману (конкурс заплановано на 22 серпня), сервери АРМА зазнали несанкціонованого втручання, що має ознаки хакерської атаки.

Про це повідомляють в АРМА, передає Інше ТВ.

«У російського олігархічного капіталу за роки присутності в Україні сформувалося достатньо людей, готових обслуговувати його інтереси всередині нашої держави.

Ще з весни цього року ми почали фіксувати ознаки незаконного втручання у процеси, пов’язані з роботою Агентства, зокрема несанкціонований доступ до Реєстру посадових осіб АРМА. За цими фактами розпочато ширше розслідування НАБУ, а обставини останніх подій, зокрема хакерської атаки, розслідуються СБУ.

Наші фахівці та правоохоронці аналізують не лише сам факт кібератаки, а й послідовність подій навколо конкурсу IDS Ukraine. Ми бачимо тривожну синхронність. Подібне вже відбувалося цієї весни, коли про кібератаку повідомляло агентство Reuters: спроби втручання та зламу супроводжувалися інформаційними хвилями, а також активізацією запитів з боку окремих медіа та народних депутатів.

Кожен із цих епізодів окремо може мати своє пояснення. Але їхня сукупність і синхронність ставлять питання, на яке має відповісти слідство: чи не маємо ми справу з координованою кампанією, спрямованою на паралізацію роботи Агентства, створення штучного тиску та спробу зірвати або дискредитувати конкурс з відбору управителя стратегічного активу?

АРМА є незалежним і самостійним органом державної влади та керується виключно законом і інтересами України, а не інтересами приватних осіб чи бізнес-груп. Саме тому будь-які спроби незаконного впливу на роботу Агентства отримуватимуть жорстку правову відповідь.

Розслідування буде доведено до кінця. Остаточні висновки щодо організаторів, замовників та виконавців атаки має встановити слідство.

Але ні кібератаки, ні інформаційні кампанії, ні політичний тиск не змусять АРМА відступити від виконання закону», — заявила т.в.о. Голови АРМА Ярослава Максименко.

Конкурс з відбору управителя активів IDS Ukraine відбудеться у строки та відповідно до процедур, визначених законодавством.

Спроби зовнішнього втручання не вплинуть на проведення конкурсу, зауважують в АРМА.

Як повідомляло Інше ТВ, Північнокорейські хакери створюють ШІ-інструменти для кібератак – ЗМІ