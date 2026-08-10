Північнокорейська хакерська група створила великі інструменти для мовних моделей та зібрала програмне забезпечення, яке може допомогти автоматизувати кібератаки, аналізувати викрадені матеріали та створювати більш переконливі фішингові кампанії, повідомила в понеділок південнокорейська компанія з кібербезпеки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Компанія з кібербезпеки Genians заявила, що знайшла докази того, що пов’язана з Північною Кореєю група Kimsuky створила інструменти для запуску та управління моделями штучного інтелекту на локальному рівні, включаючи Ollama, GPT4All та Msty, а також технологію пошуку документів, відому як доповнена генерація з доповненою вибіркою (RAG).

За даними компанії, ці інструменти можуть дозволити операторам обробляти документи, не надсилаючи конфіденційну інформацію стороннім сервісам ШІ.

Компанія Genians також виявила на інфраструктурі, пов’язаній з кампанією, фреймворки для розробки ШІ-агентів, програмне забезпечення для перетворення мови в текст та Cursor – інструмент для програмування за допомогою ШІ.

Результати дослідження свідчать про те, що Kimsuky виходить за рамки використання генеративного штучного інтелекту для створення фішингових приманок та нарощує потенціал для інтеграції існуючих моделей штучного інтелекту в розробку шкідливого програмного забезпечення, аналіз даних та автоматизацію атак, йдеться у звіті Genians.

Genians також заявила, що виявила документи-приманки на тему фінансів та криптовалют, які, схоже, були створені за допомогою штучного інтелекту. Матеріали були розроблені так, щоб нагадувати законні інвестиційні звіти та інші робочі документи, йдеться у повідомленні.