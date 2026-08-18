17 серпня в Миколаївській області виникло 40 пожеж, із них 4 — у житловому секторі та 2 — на транспорті.

У Новому Бузі сухостій перекинувся на господарчі споруди кількох домоволодінь — знищено 3 забудови на площі 700 кв. м. У Новошмідтівці вогонь від сухої трави поширився на господарчу споруду, але житловий будинок вдалося врятувати.

Також горіли літня кухня, господарча споруда та два автомобілі.

Більшість пожеж — горіння сухої трави, чагарників, пожнивних залишків і сміття.

Найбільше загорянь в екосистемах зафіксовано у Миколаївському та Баштанському районах — по 9, у Вознесенському — 8, по 5 — у Первомайському районі та Миколаєві.

Загальна площа пожеж — понад 22 га.

Не спалюйте суху рослинність! Пожежа може миттєво вийти з-під контролю.