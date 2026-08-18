Розпочалася 1637-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 18.08.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час яких скинув 306 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 138 дронів-камікадзе та здійснили 3310 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 50 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Нескучне, Бачівськ, Сопич, Уланове, Бунякине, Волфине, Гірки, Рогізне, Кучерівка, Гутко-Ожинка Сумської області. Авіаудару противник завдав по району Товстодубового.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи один засіб ППО та п’ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили 17 ворожих штурмів. Водночас агресор завдав трьох авіаударів, скинувши дев’ять авіабомб, здійснив 64 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районі Вовчанська та в бік населених пунктів Бочкове, Лиман, Ізбицьке, Нестерне й Волохівка.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять наступальних дій ворога у бік Радьківки та Петропавлівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти двічі атакували в районах населених пунктів Зарічне та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 17 штурмових дій у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій в районі Міньківки та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 27 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка.

Тридцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Шевченко, Білицьке, Новогришине, Мирне, Василівка, Сергіївка, Світле, Філія.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили одну атаку у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рівне, Воздвижівка, Цвіткове, Гірке, Чарівне та в районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Приморського, Лук’янівського та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з противником.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1210 окупантів. Усі втрати ворога