Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.26 склали:
особового складу – близько 1 469 970 (+1 210) осіб
танків – 12 274 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 162 (+7) од.
артилерійських систем – 48 155 (+55) од.
РСЗВ – 2 040 (+3) од.
засоби ППО – 1 577 (+5) од.
літаків – 439 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 292 (+19) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 467 459 (+1 962) од.
крилаті ракети – 5 010 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 135 891 (+443) од.
спеціальна техніка – 4 547 (+7) од.
Дані уточнюються.