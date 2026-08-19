Верховна Рада України ухвалила в цілому проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам» № 10399.

Про новий закон розповідають в МОН України, передає Інше ТВ.

Документ оновлює модель державної фінансової підтримки здобуття вищої освіти. Він закріплює кілька інструментів бюджетного фінансування: державне замовлення, державні та регіональні бюджетні місця, а також державні гранти.

Мета закону — дати вступникам і студентам більше можливостей отримати підтримку від держави, зберегти безоплатне навчання на конкурсній основі та краще пов’язати підготовку фахівців із потребами країни, громад і ринку праці.

Законопроєкт внесений Кабінетом Міністрів України, до другого читання доопрацьований робочою групою Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за участю народних депутатів України, представників Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, закладів вищої освіти та громадськості.

Що змінює закон: державне замовлення, бюджетні місця, грантова та інша підтримка

Державне замовлення зберігається для сектору безпеки та оборони. Йдеться про вищі військові навчальні заклади, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти.

У цьому разі держава фінансуватиме підготовку фахівців відповідно до визначених потреб сектору безпеки та оборони. Для курсантів навчання є частиною службової кар’єри й передбачає подальше працевлаштування — службу за фахом у відповідних структурах.

Для цивільної вищої освіти передбачені державні та регіональні бюджетні місця. Вони забезпечуватимуть безоплатне навчання на конкурсній основі за всіма спеціальностями.

Кількість бюджетних місць визначатиметься з урахуванням прогнозу потреб ринку праці. Для цього передбачається створення Мінекономіки інформаційно-аналітичної системи, яка збиратиме й аналізуватиме дані про потреби економіки, суспільства та держави у фахівцях. Наразі така система працює в експериментальному режимі.

Регіони також зможуть додатково підтримувати підготовку фахівців через регіональні бюджетні місця. Це дасть громадам і областям більше інструментів для підготовки кадрів, потрібних для місцевого розвитку.

Як працюватимуть державні гранти

Закон закріплює державні гранти на навчання як окремий інструмент підтримки вступників.

Механізм такий: вступник проходить конкурсний відбір і зараховується на навчання за кошти фізичних осіб, а держава повністю або частково оплачує його навчання грантом (залежно від рівня здобутого гранту та вартості навчання в закладі).

Передбачено кілька видів державних грантів:

академічні – для вступників із високими результатами зовнішнього оцінювання;

Гранти Героїв – для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною та постраждалих учасників Революції Гідності;

соціальні – для вразливих і соціально незахищених категорій населення;

спеціальні – за мистецькі або спортивні досягнення;

окремий грант – для підготовки офіцерів запасу.

Розмір і порядок надання грантів визначатиме уряд за видами грантів і категоріями отримувачів.

Перший дворічний експеримент із державними грантами на навчання показав запит на цей інструмент підтримки та його ефективність у розширенні доступності здобуття вищої освіти в Україні. Понад 25 тисяч студентів уже отримали гранти. Середній розмір гранту становить 23 600 грн.

Грантова підтримка дала вступникам більше можливостей під час вибору закладу і програми. Для закладів вищої освіти вона стала додатковим стимулом працювати над якістю освітніх програм, сервісів і комунікації зі студентами.

Освіта впродовж життя

Закон розширює можливості для освіти впродовж життя.

Люди, які вже здобули освіту за кошти бюджету або за державним грантом, зможуть повторно здобути той самий ступінь вищої освіти з державною підтримкою за визначених умов.

Йдеться про людей, які після попереднього навчання мають щонайменше 7 років страхового стажу, або втратили можливість працювати за станом здоров’я, або мають статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи постраждалого учасника Революції Гідності.

Ця норма важлива для дорослих, які змінюють професію, ветеранів, людей, які повертаються до навчання після тривалої перерви, а також для тих, хто через стан здоров’я більше не може працювати за попереднім фахом.

Коли запрацюють зміни

Нова модель запроваджуватиметься поетапно.

Норми щодо академічних грантів набирають чинності через місяць після опублікування закону. Тобто вступники на рівні освіти бакалавра та магістра можуть вже з нового навчального року отримувати академічні гранти.

Інші норми нової моделі фінансування діятимуть з 1 січня 2027 року та будуть запроваджені вже під час вступу 2027.

Права студентів, які вже навчаються, зберігаються. Теперішні здобувачі освіти та отримувачі грантів продовжать навчання на умовах, що діяли на момент їхнього зарахування, – до завершення навчання.

Як повідомляло Інше ТВ, МОН оновило державні стандарти загальної середньої освіти: що зміниться для шкіл