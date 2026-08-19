Вже колишню заступницю голови Офісу президента Ірину Мудру затримано. Вона перебуває на слідчих діях у НАБУ та проведе ніч в ізоляторі, повідомляють нардепи. Офіційного підтвердження від правоохоронців цієї інформації немає.

Сьогодні детективи НАБУ провели у Мудрої обшуки в рамках розслідування схеми легалізації 150 млн грн, які, за версією слідства, призначалися для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас».

Раніше НАБУ опублікувало записи розмов, на яких обговорювалися походження та проведення коштів, а також питання, пов’язані із Sense Bank.

Сьогодні президент звільнив Ірину Мудру з посади заступника керівника Офісу президента. Відповідний указ №734/2026 підписано 19 серпня.