Норвезький дослідницький інститут Norce двічі відмовив кандидату російського походження у працевлаштуванні, посилаючись на його походження та безпекові ризики. Трибунал з питань дискримінації Норвегії визнав, що в обох випадках чоловік зазнав дискримінації за етнічною ознакою, повідомляє Khrono, пише УНН.

Кандидат прожив у Норвегії шість років і мав докторський ступінь норвезького університету. Під час першого конкурсу на посаду постдокторанта комісія визнала його найкращим кандидатом, однак керівництво Norce не погодило призначення через його російське походження.

Зацікавлена особа вважається найкращим кандидатом серед заявників. Керівництво вирішило, що ми не можемо затвердити запропоноване призначення – йдеться у висновку Трибуналу з питань дискримінації.

Після відмови вакансію оголосили повторно. Кандидат знову подав документи та пройшов співбесіду, але вдруге не отримав роботу. На той момент він уже мав громадянство Норвегії.

Norce пояснював рішення міркуваннями безпеки. У 2023 році керівництво інституту розглядало можливість відмови від найму громадян так званих “червоних країн”, до яких відносили росію, Китай та Іран. У компанії посилалися на рекомендації національних органів безпеки.

Однак трибунал зазначив, що під час першої відмови Norce не провів конкретної оцінки безпеки щодо посади та самого кандидата.

Має бути реальна потреба в об’єктивній меті в конкретній ситуації – йдеться у рішенні.

Трибунал визнав, що безпека може бути законною підставою для диференційованого ставлення до кандидатів, зокрема через ризики шпигунства або витоку конфіденційної інформації. Водночас у конкретному випадку Norce не довів, що такі ризики вимагали відмовити кандидату саме через його етнічне походження.

За рішенням Трибуналу чоловіку присудили компенсацію у розмірі 25 тисяч норвезьких крон. Водночас його скаргу щодо незаконного отримання інформації про політичні погляди не задовольнили.