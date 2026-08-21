Але технологія врешті виявилася сирою, ризикованою і потребує доопрацювання.

На початку цього року українські посадовці прийшли до президента Володимира Зеленського з новим ризикованим планом завершення війни з РФ. Для цього потрібно було розширити кампанію ударів, включивши до неї низку цілей і тип озброєнь, яких Україна тривалий час уникала.

Про спецоперацію, яка не відбулася, пише The Atlantic, передає Zn.ua.

На додачу до ударів України по російських військових базах, нафтопереробних заводах, шляхах постачання та логістичних вузлах посадовці хотіли спрямувати хвилі оснащених штучним інтелектом дронів на московські аеропорти, сподіваючись змусити міжнародні авіакомпанії припинити польоти до російської столиці та з неї, повідомили два джерела, безпосередньо обізнані з планом, про який раніше не повідомлялося.

Обидва співрозмовники погодилися говорити на умовах анонімності, щоб розповісти про чутливі військові операції.



У разі реалізації цей план став би моторошною віхою в історії воєн: атакою, під час якої рої автономних дронів, оснащених системами наведення на основі ШІ, самостійно шукали б і уражали свої цілі без людини-пілота, яка контролювала б їхній рух.

Такі системи останніми роками випробовували різні країни, зокрема Сполучені Штати.

Однак законність їхнього застосування викликає гострі дискусії через можливе порушення законів війни, а у великих масштабах їх ще ніколи не застосовували.

«Коли взимку посадовці представили план Зеленському, він висловив серйозні застереження», — повідомило одне з джерел.

Він побоювався, що це можуть розцінити як «піратство», якщо дрони влучать у цивільний авіалайнер у Москві, особливо якщо внаслідок ударів загинуть або дістануть поранення пасажири, працівники аеропорту чи члени екіпажу.

«Однак, відчайдушно намагаючись знайти точку тиску на росію, яка могла б зрушити з місця мирний процес, Зеленський дозволив продовжувати підготовку до ударів протягом кількох місяців цієї весни та на початку літа», — повідомили обидва джерела.

Речник Зеленського відмовився від коментарів.

Інший посадовець Офісу президента заперечив існування плану запуску роїв оснащених ШІ дронів на московські аеропорти.

«Це повна нісенітниця», — сказав мені посадовець, попросивши не називати його імені у статті на цю тему.

За його словами, Україна давно намагається змусити російські аеропорти закриватися, і її удари дронами по різних цілях у росії нерідко дозволяли досягати цього на короткий час.

«Однак Україна не має далекобійної зброї, достатньо точної та надійної, щоб завдавати ударів по російських аеропортах без надмірного ризику для цивільних», — сказав посадовець.

До середини весни план із тривалішого закриття московських аеропортів просунувся настільки, що отримав кодову назву «M&Ms» — відсилання до великої кількості маленьких, дешевих і майже однакових дронів, необхідних для цієї місії.

Щоб перевантажити російську протиповітряну оборону, для операції потрібно було б щоночі спрямовувати до 1000 дронів на аеропорти Москви та навколо неї, сказало одне з джерел, обізнаних із планом.

«Ідея полягає в тому, щоб на тривалий час закрити повітряний простір Москви для цивільних рейсів», — сказало мені одне з джерел, обізнаних із планом.



Від початку російського вторгнення у лютому 2022 року цивільне авіасполучення над Україною призупинене.

Але російські аеропорти здебільшого залишалися відкритими, і цього року мільйони пасажирів користувалися ними для поїздок за кордон.

Через західні санкції до Москви та з неї досі літають лише кілька міжнародних перевізників, зокрема Turkish Airlines та Emirates, якими багато заможних росіян користуються, щоб дістатися транспортних вузлів у Стамбулі та Дубаї.



Якщо змусити ці авіакомпанії припинити польоти до росії, життя чиновників, олігархів та інших заможних прибічників президента владіміра путіна стане менш комфортним.

«Люди з еліт можуть прийти до путіна й сказати: у нас тут проблема/ Такий тиск з боку еліт у поєднанні з іншими спричиненими війною проблемами для російської економіки та суспільства міг би змусити путіна розпочати переговори про мирну угоду», — сказало одне з джерел, обізнаних з українським планом.

Обидва джерела повідомили мені, що планування операції зупинили в липні, коли Зеленський раптово звільнив її головного архітектора — міністра оборони Михайла Федорова.

Як творець української військової програми дронів, Федоров працював над цим планом більшу частину року, зберігаючи його в таємниці навіть від деяких найближчих помічників.

«Він допоміг зібрати команду українських програмістів для розробки системи наведення на основі ШІ та забезпечив фінансування від європейських союзників України для масового виробництва автономних дронів», — повідомили два джерела.

Голосування в парламенті перекреслило надії Федорова найближчим часом повернутися на попередню посаду.

Воно також поставило під сумнів майбутнє операції, відомої як «M&Ms».

Одне з джерел, обізнаних із планом, висловило сподівання, що новий міністр оборони Євгеній Хмара продовжить її.

«Ми спробуємо. Технічно це можливо. Цей проєкт можна відродити з новою командою, але, на мою думку, на це знадобиться близько трьох місяців. До того часу настане ще одна жорстока воєнна зима».

Українці прискорено розробляли надійні дрони, оснащені ШІ, які дають змогу обходити російські системи протидії безпілотникам.

Більшість ударних дронів потребують пілота, який наводить їх на цілі за допомогою радіосигналів, мобільного інтернет-з’єднання або інших засобів дистанційного керування.

Новий український план дозволив би дронам керувати собою самостійно за допомогою технології на основі ШІ, відомої як зіставлення з картою, повідомили мені два джерела, обізнані з планом.

Ця технологія передбачає завантаження до бортового комп’ютера дрона детальних карт запланованого маршруту польоту разом із зображеннями його цілей.

Під час польоту камера дрона знімає місцевість під ним.

Бортовий комп’ютер за допомогою моделі ШІ порівнює ці зображення з тими, що зберігаються в його пам’яті, — приблизно так само, як людина звіряється з картою на незнайомій трасі.



Коли камера помічає щось, що збігається із зображенням цілі або схоже на нього, дрон спрямовується в цей об’єкт і вибухає. Людині-пілоту не потрібно підтверджувати, що дрон знайшов правильну ціль, перш ніж він завдасть удару.

Коли ця технологія вперше з’явилася в Україні кілька років тому, деякі виробники дронів розповідали мені, що відмовилися надавати її військовим замовникам, оскільки вважали надто ризикованою.

Один виробник дронів показав систему наведення на основі ШІ з чимось на кшталт регулятора точності, який можна було переміщувати вгору і вниз на екрані.



Якщо вибрати нижче значення, дрон отримував дозвіл атакувати, навіть якщо модель ШІ була лише на 30% упевнена, що бачить правильну ціль.

Найвище значення вимагало від ШІ досягти 90% упевненості, перш ніж ухвалити рішення про удар.

Навіть така точність здавалася виробникові недостатньою, і він запитував, що станеться, якщо в момент, коли камера дрона зафіксує ціль, у кадр потрапить дитина на велосипеді:

«Хто відповідатиме, якщо ця дитина загине?»

Українські посадовці, виробники зброї та військові роками намагаються знайти відповіді на такі питання.

«Щодо плану ударів по московських аеропортах Зеленський висловлював занепокоєння через можливість ураження непередбачених цілей», — розповіло мені одне з джерел, обізнаних із цими обговореннями.

Посадовці, які стояли за планом, запропонували способи обійти цю проблему — Україна попереджуватиме цивільні авіакомпанії про необхідність уникати російських аеропортів і евакуювати свої літаки до прибуття рою українських дронів.

«Якщо вони скажуть собі: знаєте що, це стає надто ризиковано. Навіщо взагалі продовжувати туди літати? — сказало джерело. — Уже це саме по собі суттєво вплинуло б на російські еліти. Це їхні головні зв’язки із зовнішнім світом».