Для зручності громадян Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець запровадив додатковий канал зв’язку – короткий номер гарячої лінії 1678, на який можна безкоштовно телефонувати з мобільного телефону.

Звертаємо вашу увагу:

– попередній номер гарячої лінії – 0 800 50 17 20 – продовжує працювати у звичному режимі. Наразі триває перехідний період, щоб кожен заявник і заявниця могли обрати зручний для себе спосіб зв’язку;

– для дзвінків з-за кордону діє інший номер телефону: +38 044 299 74 08.

Офіс Омбудсмана України завжди стоїть на захисті прав і свобод людини та залишається на зв’язку!

Графік роботи гарячої лінії:

пн–чт: з 9:00 до 18:00

пт: з 9:00 до 16:45

Як повідомляло Інше ТВ, Омбудсман назвав головні проблеми, з якими звертаються українці