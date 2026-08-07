Доходи лідера КНДР Кім Чен Ина різко зросли після початку війни Росії проти України. У період з 2022 по 2025 рік він отримав 22 млрд доларів іноземної валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Economics.

“Північна Корея перебуває в сильнішому становищі, ніж будь-коли за останні 35 років”, – сказав директор консалтингової компанії Korea Risk Group Андрій Ланков.

За його словами, доходи від продажу зброї Росії схожі на “виграш у лотерею”, а відновлена підтримка президента Китаю Сі Цзіньпіна еквівалентна надійній “пенсії”.

За даними Bloomberg, значна частина доходів залишається за межами Північної Кореї, оскільки Кім Чен Ин заблокований у міжнародній банківській системі, а деякі платежі здійснюються у вигляді передачі товарів і технологій.

Коли у 2022 році російський диктатор Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну, він надав Кім Чен Ину несподіваний шанс. Москва звернулася до Пхеньяна з проханням про постачання артилерії радянської епохи.

Північнокорейські внутрішні запаси стали цінним ресурсом, який Кім зміг конвертувати в готівку, продовольчу допомогу та передові військові технології.

За оцінками української розвідки, до кінця 2025 року Північна Корея забезпечувала до 50 % потреб Росії у 122-мм та 152-мм боєприпасах.

Кім Чен Ин також відправляв до Росії 16 000 до 22 000 військовослужбовців в обмін на приблизно 2000 доларів на місяць за кожного.

“Військова співпраця між Північною Кореєю та Росією стала ключовим джерелом доходу, що підтримує північнокорейську економіку”, – зазначив південнокорейський опозиційний депутат Кан Десік.

Банк Кореї прогнозує зростання економіки сусідньої країни на 3,5 % у 2025 році. Це стало третім поспіль річним зростанням економіки країни, хоча темпи зростання були дещо нижчими, ніж у 2024 році, коли Північна Корея показала найкращі результати з моменту посилення санкцій.

Крім того, Китай також пом’якшив відносини з КНДР через поглиблення зв’язків із Москвою. На військовому параді в Пекіні у вересні минулого року Кім Чен Ин стояв поруч із Сі Цзіньпіном і Путіним, демонструючи дружбу між ядерними державами.

Видання зазначає, що Кім Чен Ин спрямував приплив капіталу на стрімке нарощування ядерного потенціалу. За останні два роки країна представила два есмінці водотоннажністю 5000 тонн – найбільші бойові кораблі в історії.

Принаймні один із цих кораблів озброєний російською системою ППО “Панцир-М”, вартість якої становить близько 20 млн доларів.

КНДР також удосконалила конструкцію своїх балістичних ракет і створила власні модифікації. Це відкриває Кім Чен Ину можливість знайти ще одне джерело доходу – покупців зброї за межами РФ.

Водночас Кім Чен Ин також налагоджує тісніші зв’язки, щоб зменшити свою дипломатичну залежність від Росії. За останній рік Пхеньян відвідали високопоставлені особи з Сінгапуру, Індонезії, Білорусі та В’єтнаму.