Національний банк України ухвалив рішення випустити в 2026 році пам’ятну монету, присвячену Святому Папі Римському Іоанну Павлу ІІ, видатному духовному лідеру, одному з найвпливовіших поляків ХХ століття, та 25-річчю його історичного Апостольського візиту до України.

Ідею майбутнього випуску монети представили в Національному банку Голова НБУ Андрій Пишний та Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі (Ватикан) Андрій Юраш.

Національний банк розпочинає роботу над майбутньою монетою, яка буде введена в обіг у 2026 році. Деталі її дизайну, номіналу, тиражу та презентації Національний банк повідомить додатково.

Апостольський візит Іоанна Павла II до України відбувся 23–27 червня 2001 року. Під час першого звернення в Києві Папа Римський назвав себе другом українського народу, говорив про особливе місце України між Сходом і Заходом та наголосив: «Україна має виразне європейське покликання».

У зверненні 2003 року до українців і поляків він закликав два народи не залишатися полоненими болісної пам’яті, визнавати помилки минулого, прощати завдані кривди та просити прощення за власні провини. Сьогодні цей заклик набуває особливого змісту.

«Сьогодні ми презентуємо рішення – зберегти в металі пам’ять про людину та ідеї, які через двадцять п’ять років після її візиту звучать для України надзвичайно сучасно. Свобода. Гідність. Європейське покликання України. Здатність народів, які мають складну спільну історію, не залишатися її заручниками, а будувати спільне майбутнє», — сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Рішення про випуск пам’ятної монети продовжує нумізматичну традицію Національного банку, пов’язану з українсько-польською солідарністю. У 2023 році Національний банк України та Narodowy Bank Polski спільно випустили набір срібних пам’ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство», присвячений партнерству двох держав та підтримці України польським народом після початку повномасштабної російської агресії. Майбутня монета на честь Іоанна Павла II має розвинути цю тему, але в ширшому історичному вимірі – як символ свободи, примирення, відповідальності за історичну пам’ять, європейської єдності.

«Це надзвичайно важливе рішення підтверджує персональне долучення як до постаті самого Святого Іоанна Павла ІІ, так і до всієї інтелектуально-духовної площини, у якій він є безперечно найвеличнішою особою. Постаттю, яка, виконуючи свою місію, продовжує визначати пріоритети для всього світу й, зокрема, для України», – зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш.

Під час заходу було вшановано пам’ять польського волонтера Марека Русека-Вольського, який протягом кількох років доставляв гуманітарну допомогу жителям східних регіонів України. Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило його загибель в Україні внаслідок російських воєнних дій. За повідомленнями польських медіа, Марек Русек-Вольський загинув 27 липня в Харкові внаслідок удару російського дрона.