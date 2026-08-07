Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Раді національної безпеки й оборони (РНБО) опрацювати посилення відповідальності за порушення ПДР в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОПУ.
Електронна петиція під назвою “Зупинити систематичних порушників ПДР: смертність на дорогах має стати питанням РНБО” з’явилася на сайті Офісу президента України 26 червня 2026 року.
Вона зібрала понад 26 тисяч підписів із 25 необхідних для розгляду.
Її автором є Олексій Глушич – батько 12-річного хлопчика, який загинув у ДТП 5 червня у Києві.
Зеленський повідомив, що після розгляду петиції направив звернення до секретаря РНБО Ігоря Клименка та прем’єра Сергія Корецького, щоб вони опрацювали питання посилення відповідальності за порушення ПДР в Україні.
“Мною направлено звернення до Секретаря Ради національної безпеки і оброни України І.Клименка та Прем’єр-міністра України С.Корецького з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати”, – йдеться в заяві Зеленського.
Що відомо про смертельну ДТП у Києві 5 червня
Вона сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана й Ушинського в Солом’янському районі – тобто в районі Караваєвих дач.
Водій за кермом Mercedes-Benz C300 на великій швидкості вилетів за межі дороги та врізався у конструкцію підземного пішохідного переходу.
Внаслідок цього загинули четверо людей – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.