Президент України Володимир Зеленський уперше за час своєї каденції прибув до Сербії, де має провести зустріч із сербським лідером Александром Вучичем.

Про це повідомляє ТСН.ua .

Це перша поїздка українського лідера до цієї країни. Як раніше заявляв президент Сербії Александр Вучич, під час переговорів сторони планують обговорити двосторонню економічну та енергетичну співпрацю, а також інші можливості для обох держав.

Володимир Зеленський також прокоментував свій візит:

“Прибув до Сербії разом із командою. Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з Президентом Александром Вучичем і Прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання. Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги”.

Як повідомляло Інше ТВ, 27 червня президент Сербії Александар Вучич оголосив про свою відставку, але не уточнив, коли саме він її подасть