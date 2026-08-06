Експосолці України у США Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід — заставу розміром 6 мільйонів гривень в межах справи про незаконне збагачення.

Про це повідомляє кореспондентка hromadske із зали суду.

Крім того, її зобов’язали утриматися від спілкування з подругою Тетяною Мазуренко та низкою підлеглих. Слідство вважає, що саме Мазуренко Стефанішина доручила у червні-липні 2024 року купити дві квартири в ЖК «Файна Таун».

Під час спілкування з журналістами Стефанішина заявила, що вона і її члени родини отримують погрози.

Вона також зазначила, що «має подальші плани з роботи», але вони не пов’язані з державною службою.

Нагадаємо, вчора Стефанішина пішла із суду зі сльозами – каже, не потягне таку заставу (ВІДЕО)