Експосолка США Ольга Стефанішина заявила, що не зможе забезпечувати життя родини, якщо суму застави для неї визначать у розмірі, який вимагає сторона обвинувачення.

Про це повідомляє кореспондентка hromadske.

Стефанішина наголосила, що вирішила повернутися до України, завершивши свою роботу у США, і «з необхідною оперативністю реагувала» на запити щодо процесуальних дій і вручення підозри.

Тому, запевнила експосдовиця, вона не має наміру пропускати засідання, перебуватиме в Києві й «максимально» сприятиме з’ясуванню істини.

Також вона розповіла, що «несе значні витрати» через повернення в Україну, яке «передбачає низку достатньо серйозних витрат», а також через «налагодження іншого побуту для своєї родини» і забезпечення свого захисту.

Стефанішина розплакалася, розповідаючи, що не матиме за що утримувати родину із заставою у 13 млн грн.



Відео: Ірина Сітнікова / hromadske pic.twitter.com/QnkQXC8qxM — hromadske (@HromadskeUA) August 5, 2026

«Тому з міфічними грошима, які, на думку сторони обвинувачення, можуть бути в мене в наявності, я не можу забезпечити внесення застави своїми власними коштами в запропонованому обсязі, а навіть якщо я знайду таку можливість, я не зможу тоді забезпечити життя своєї родини», — додала Стефанішина.

Обрання запобіжного заходу для неї перенесли на завтра, 6 серпня. У коментарі журналістам підозрювана також сказала, що «вийшовши з зали суду, я продовжу бути мамою, політиком, гідною людиною».

Нагадаємо, Прокурор хоче для Стефанішиної 13,1 млн грн. застави