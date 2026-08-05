Міністерство закордонних справ вважає слова посла у Великій Британії та колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, що Україна ніколи не вступить до НАТО, вирваними із контексту.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає LB.ua.

На його думку, слова Залужного вихопили із контексту, хоча у його повній цитаті йшлося насамперед про JEF (Об’єднані експедиційні сили), а не Північноатлантичний альянс.

“Слова посла щодо перспектив членства України в НАТО були вихоплені з контексту та набули резонансу, хоча у повній цитаті йшлося насамперед про JEF, а не НАТО. Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF”, – сказав Тихий.

Він наголосив, що курс України на вступ до НАТО залишається незмінним.

“Курс України на вступ до Північноатлантичного альянсу залишається незмінним. На сьогоднішній день немає іншої дієвої системи колективної безпеки, крім тієї, яка існує на основі Вашингтонського договору”, – наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, перед тим повідомлялося, що Залужний заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО