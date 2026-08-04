Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що його країна ніколи не стане членом НАТО. Він вважає, що Києву варто зосередитися на розбудові інших механізмів безпеки та військовій співпраці. Про це повідомляє Rzeczpospolita, інформує УНН.

За словами колишнього верховного головнокомандувача Збройних сил України, він дуже добре знає НАТО.

Близько 12 років я особисто працював над тим, щоб ми прийняли стандарти НАТО, і щороку чув, що ми близькі до вступу до НАТО. На жаль, ми ніколи не вступимо – сказав Залужний.

Він зазначив, що однією з перешкод на шляху України до НАТО є нинішня операційна модель Альянсу, яка, на його думку, не відповідає реаліям сучасної війни. На думку Залужного, важко приєднатися до структури, яка досі базується на рішеннях часів Другої світової війни, тоді як українські збройні сили мають досвід ведення сучасних збройних конфліктів.

НАТО, найімовірніше, залишиться у своєму нинішньому вигляді та проведе наступні 12 років, як і Україна, просуваючись до стандартів, необхідних для досягнення хоча б половини рівня російської федерації – прогнозує Залужний.

Він додав, що Україна, ймовірно, приєднається до нових блоків та альянсів – зокрема, європейський блоку військової безпеки.