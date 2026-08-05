Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосолки України у США Ольги Стефанішиної, підозрюваної в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє кореспондентка hromadske з зали суду.

Водночас прокурор вважає, що існують ризики, що Стефанішина буде переховуватися. Так, він сказав, що та перебувала на високих державних посадах — як посолка у США вона, мовляв, набула зв’язків, які могли б допомогти їй переховуватися.

Крім того, вона має низку закордонних і дипломатичних паспортів та може вільно перетинати кордон.

Нагадаємо, Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП (ФОТО)