Директор департаменту технічного регулювання Міністерства економіки та довкілля України Олександр Панков мешкає в елітному будинку під Києвом, який належить його 74-річному тестю-пенсіонеру з Харкова. Як з’ясували журналісти Громадського, вся «підприємницька історія» пенсіонера — це ліквідовані судом фірма та ФОП із роздрібної торгівлі з лотків та на ринках. Попри це, родина чиновника оселилася в маєтку, вартість якого може стартувати від 350 тисяч доларів, а його дружина паралельно отримувала державні виплати для ВПО.

Що відомо про Панкова?

Як з’ясувало hromadske, до переходу на державну службу Панков займався бізнесом. З 2019 по 2020 рік був співвласником компанії «Біотехнолоджі», яка постачала пару та гарячу воду. За два роки, згідно з фінансовою звітністю, компанія задекларувала 34 тисячі гривень прибутку та 1,2 мільйона гривень збитків.

У 2021 році Панков почав виконувати обов’язки гендиректора державного підприємства «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», яке підпорядковується департаменту технічного регулювання міністерства економіки.

А вже у 2022 році перейшов до Мінекономіки, де очолив цей же департамент. Як його очільник, Панков формує державну політику у сфері технічних стандартів і вимог до продукції та відповідає за гармонізацію українських правил із законодавством ЄС. Також представляє Україну на міжнародних профільних форумах.

Маєток від 350 тисяч доларів

13 березня 2023 року на той момент 70-річний харківський пенсіонер Микола Леонідов став власником житлового будинку площею майже 420 м² та ділянки під ним в елітному котеджному містечку Green Wood club у Козині під Києвом.

Будинок пенсіонера Леонідова у Козиніhromadske

Відповідно до документів, які є в розпорядженні редакції, оцінна вартість будинку та ділянки під ним складала понад 21 мільйон гривень. Довідка про таку оцінну вартість нерухомості була сформована 13 березня 2023 року. Тобто того ж дня, коли тесть Олександра Панкова купив маєток.

Водночас офіційно за будинок і земельну ділянку під ним тесть посадовця заплатив приблизно 9 мільйонів гривень. Тобто більш ніж вдвічі дешевше від оцінної вартості.

Через місяць після покупки посадовець Мінекономіки Олександр Панков, його дружина Юлія і двоє їхніх дітей почали користуватися будинком. Це відображено в деклараціях Олександра Панкова, хоча для листування він і досі використовує адресу в рідному Харкові. А проте, судячи з соцмереж його дружини, Юлії Панкової, мешкає родина саме в котеджному містечку Green Wood club у Козині.

Інформація з декларацій Олександра Панковаhromadske

Незалежний експерт та консультант із нерухомості Євгеній Полунов зазначає, що для об’єктивного розрахунку вартості будинку варто брати до уваги показники в періоди пікової активності ринку:

«Можна було б орієнтуватися на ціну до повномасштабного вторгнення такого об’єкта. Приблизно дисконтувати його на 30-40%, подивитися скільки це може бути», — зауважує експерт з нерухомості.

Євгеній Полунов додає, що оцінна вартість об’єкта нерухомості формується автоматичним модулем Фонду державного майна України, тому зовсім не завжди може відображати реальну ринкову вартість об’єкта.

«Багато чинників, які бажано оцінити, перед тим, як давати ґрунтовну оцінку можливій ринковій вартості цього об’єкта: історія та його стан, локація, комунікації, аналогічні продажі до повномасштабної війни та після відновлення активності ринку з літа 2023 року», — зауважує експерт з нерухомості.

Ми проаналізували архівні оголошення. До повномасштабного вторгнення й одразу після початку будинок такої площі в цьому котеджному містечку з ремонтом мав би коштувати щонайменше 790 тисяч доларів. З максимальною знижкою, яку, за словами експерта, можна було отримати на початку 2023 року, його вартість становила б близько 475 тисяч доларів — понад 17 мільйонів гривень.

Архівні оголошення про продаж будинків у Green Wood clubhromadske

Уже у 2023 році, коли ринок почав відновлюватися, будинки без ремонту в цьому котеджному містечку продавалися від 830 доларів за квадратний метр.

Архівні оголошення про продаж будинків у Green Wood clubhromadske

Тож навіть якщо припустити, що тесть Панкова придбав лише «коробку» без ремонту за мінімальною ціною, вона мала б коштувати приблизно 350 тисяч доларів — понад 12 мільйонів гривень. Тоді як в реальності тесть посадовця заплатив близько 9 млн грн.

«Золушка» і торгівля з лотків

Сам посадовець переконує, що його тесть-пенсіонер зміг дозволити собі будинок у Козині, оскільки «все життя працював і заробив». Ми перевірили, яку бізнес-діяльність вів Микола Леонідов та чи міг він справді накопичити статки.

За даними аналітичної системи YouControl, єдиний бізнес у житті Миколи Леонідова — приватна фірма «Золушка», з видом діяльності — гуртова торгівля. Микола Леонідов був керівником підприємства, яке заснувала його дружина, Зоя Леонідова, ще у 1995 році. Жінка померла у 2021-му.

Приватна фірма «Золушка»hromadske

У 2001 та 2006 роках фінансові показники фірми «Золушка», яка належала тещі й тестю Олександра Панкова, складалися з суцільних нулів. У 2014-му податкова через суд примусово припинила діяльність компанії через неподання звітності.

Схожа доля спіткала й іншу справу Миколи Леонідова. З 1998 по 2015 рік він мав ФОП із роздрібної торгівлі з лотків та на ринках. Утім, за даними податкової, чоловік роками не звітував про доходи, тому суд припинив його підприємницьку діяльність.

ФОП Миколи Леонідов був припинений через судhromadske

У коментарі hromadske, юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко зазначив, що ключовим аспектом є відповідь на питання, чи має тесть посадовця документи, які б підтверджували доходи від ведення комерційної діяльності.

«Щодо ФОПа — це звітності, виписки за рахунками, касові чеки, квитанції тощо. Якщо вони цього не мають, банк може надати», — зазначає Бойко.

Фактично вся бізнес-історія тестя посадовця — це примусово закрита фірма та занедбаний ФОП із торгівлі на ринках, які, схоже, роками існували лише на папері. І ось тепер людина з таким фінансовим бекграундом купує маєток під Києвом ринковою вартістю від 350 тисяч доларів.

Наприкінці серпня 2025 року пенсіонер Микола Леонідов вирішив повернутися в бізнес — відкрив ФОП з основним видом діяльності — надання інформаційних послуг. А місцем реєстрації зазначив Харків.

Утім, пояснити цим бізнесом появу будинку неможливо, оскільки Микола Леонідов придбав його за два з половиною роки до відкриття ФОПа.

Офіційні витяги з державних реєстрів свідчать про те, що до несподіваної купівлі маєтку під Києвом майно тестя й тещі посадовця обмежувалося лише скромними частками в харківському житлі:

Микола Леонідов мав частку в пів квартири, яку продав ще у 2009 році, та частку в родинному будинку, яка була відчужена у 2005 році;

його дружина, Зоя Леонідова, мала лише один майновий слід у реєстрах — близько 18 м² у 6-кімнатній комунальній квартирі в Харкові, отримані в дарунок у 2009 році.

Саме ця квартира вказана, як місце реєстрації ФОПа Леонідова.

Ми зателефонували тестю посадовця та запитали, звідки в нього кошти на покупку елітної нерухомості, якою користується його зять. Але чітких відповідей не отримали.

«А він до мене… Якось ми з ним не дуже. А в мене є своє», —так відповів Микола Леонідов на запитання про походження коштів на будинок, де проживає його зять-посадовець Мінекономіки, і кинув слухавку.

Ми передзвонили Леонідову, аби запитати, що він мав на увазі. У відповідь він сказав: «Відчепіться ви від мене, блін», — і кинув слухавку.

Відповідно до декларацій за 2022-2023 роки, ні посадовець, ні його дружина офіційно не мали достатньо коштів на покупку такої нерухомості, відтак і позичити Миколі Леонідову не могли.

Ні посадовець, ні його дружина офіційно не мали достатньо коштів на покупку такої нерухомостіhromadske

Наприкінці 2025-го пенсіонер Микола Леонідов став власником новенької SKODA SUPERB 2025 року випуску з салону. Нині вартість такої автівки — від 45 до 52 тисяч доларів, залежно від комплектації. І саме це авто ми кілька разів фіксували на виїзді з котеджного містечка Green Wood club.

Автомобіль, який належить тестю посадовцяhromadske

PhD, особистісні зростання, закордонні подорожі, Mercedes та успішний ФОП

Дружина посадовця Мінекономіки Юлія Панкова та дочка Миколи Леонідова активно веде соцмережі. Там пише про заняття йогою, дизайном інтер’єрів, флористикою. Розповідає про поїздки з Козина на Mercedes-Benz GLE-класу.

За час перебування на держслужбі Олександра Панкова, його дружина змінила щонайменше дві автівки. З 2017 року вона мала у власності новенький Mercedes-Benz GLE 400, вартістю 2,16 мільйона гривень. У 2023 році оновилася до Mercedes-Benz GLE 350D 2022 року випуску, який обійшовся у 3,66 мільйона гривень. Наприкінці 2025 року жінка почала їздити на GLE 450D вже 2024 року випуску, така новинка обійшлася у 3,78 мільйона гривень. Саме в цьому авто ми помітили Панкову на виїзді з котеджного містечка Green Wood club.

Автомобіль, який належить дружині посадовцяhromadske

Ми проаналізували заробітки пані Юлії. У деклараціях посадовець відобразив наступне:

у 2020 році жінка заробила 27 тисяч гривень у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Роком раніше, у 2019-му, у своєму Instagram жінка ділилася здобуттям ступеня кандидатки економічних наук;

27 тисяч гривень у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Роком раніше, у 2019-му, у своєму Instagram жінка ділилася здобуттям ступеня кандидатки економічних наук; у 2021 році не мала доходів, лише 336 гривень «додаткового блага»;

протягом 2022-2024 років Панкова отримувала виплати ВПО, загалом 136 тисяч гривень.

Юлія Панкова отримувала виплати ВПОhromadske

За словами юриста Центру протидії корупції Олексія Бойка, відповідно до постанови Кабміну, виплата допомоги на проживання ВПО мала б бути припинена, якщо людина придбала транспортний засіб (крім мопеда або причепа), якому менш як п’ять років.

«Внутрішньо переміщеною особою придбано транспортний засіб, що підлягає реєстрації, з року випуску якого минуло менш як п’ять років, крім мопеда або причепа. Ну, Mercedes точно не мопед, не причеп. І там куплений він новенький, йому менш як п’ять років. За 23 і 24 роки вона вже юридично б не мала права отримувати цей дохід, з дати купівлі. Практично як ця постанова реалізується, не можу вам сказати», —зазначив юрист ЦПК.

Наприкінці 2024 року Юлія Панкова вирішила зайнятися господарською діяльністю і в жовтні зареєструвала ФОП з «надання інформаційних послуг». Уже до кінця року, за три місяці, вона заробила півмільйона гривень.

А вже наступного року Панкова отримала майже 6,6 мільйона гривень — у середньому, це по 550 тисяч гривень щомісяця.

Аналізуючи соцмережі жінки, зрозуміти природу її «мільйонного бізнесу» виявилося справді складним завданням. Пані Юлія детально описує свої дні та тижні: малювання, кава з подругами, університетське онлайн-навчання психології.

Соцмережі Юлії Панковоїhromadske

В Instagram Панкової десятки фото з будинку в Козині.

«…Друзі, психологія, спорт, квіти з місцевої ферми, нова книга, прекрасні заходи сонця», — так підписує Юлія Панкова черговий допис.

У дописах немає жодних згадок про роботу чи бізнес.

Ми намагалися з’ясувати, на чому саме заробляє дружина посадовця. Та вона не відповіла ні на дзвінки, ні на повідомлення. Після спроб зв’язатися, жінка закрила свій Instagram.

Так чи інакше, підприємництво та мільйонні обороти бізнесвумен Панкової в жоден спосіб не можуть пояснити джерела походження коштів на будинок у Козині, набутий її батьком, через розбіжності в датах. Це підтверджує і юрист Олексій Бойко.

«Відповідати не буду»

Аби з’ясувати походження статків, журналісти двічі спілкувалися з директором Департаменту Мінекономіки Олександром Панковим — телефоном з офісу та під котеджним містечком, де мешкає посадовець.

На запитання, звідки в його тестя-пенсіонера з Харкова з’явилися мільйони на маєток у Козині, Олександр Панков спершу заявив, що той «усе життя працював і заробив» і «в нього був різноманітний бізнес».

Згодом, коли журналісти згадали про те, що ФОП і приватна фірма тестя посадовця були ліквідовані через суд, Панков заявив, що «не буде відповідати за свого тестя», та додав, що пенсіонеру зрозуміло, звідки в нього кошти на будинок.

Одне з небагатьох, що підтвердив Панков — право користування автомобілем Skoda Superb 2025 року випуску, який належить його тестю. Цю автівку ми кілька разів помітили під котеджним містечком Green Wood club. Посадовець пояснив, що під час подачі наступної декларації «усе буде відображено» та додав, що він «діє в межах і спосіб чинного законодавства України».

На питання про наявність або відсутність ремонту в будинку станом на момент купівлі, Олександр Панков не відповів. Не отримали ми відповіді й на запитання про те, які інформаційні послуги дозволили заробити мільйони гривень. На запитання про доцільність державних виплат для ВПО, які його дружина отримала, мешкаючи в елітному Козині, посадовець сказав: «На це питання я взагалі вам відповідати не буду».

Ми надіслали офіційного листа до Міністерства економіки, адресувавши його міністру, заступнику міністра, якому підпорядковується Департамент технічного регулювання, та самому директору цього департаменту Олександру Панкову. Станом на момент виходу матеріалу відповіді на всі озвучені питання ми не отримали.

«Те, що ми бачимо ззовні, дає підстави або для повної перевірки декларації. Можна в НАЗК звернутися або звернутись, наприклад, в САП, щоб вони вже вирішували, чи тут цивільна конфіскація, чи одразу незаконне збагачення в залежності від вартості об’єкта», — вказує юрист «Центру протидії корупції» Олексій Бойко.

Він додає, що якщо джерела коштів не будуть підтверджені документами, перевірка може вилитися в один із двох правових сценаріїв: