Позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, експерт із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов звернувся до українців і бізнесу.

-За моїми оцінками, щомісяця ворог може запускати по Україні близько 100 балістичних ракет;

Ворог знає, де знаходяться цілі — наші склади, це відкрита інформація, не потрібні ні супутники, ні розвідка;

Ворог може використовувати зрадників для стеження за складами, за рухом фур. Інформація передається до РФ, і ухвалюється рішення про удар;

Бізнесмени, власники складів, намагайтеся диверсифікувати ризики. Не робіть так, щоб був дуже великий трафік, який приверне увагу ворога до об’єктів.

Якщо у вас парк транспорту — не треба, щоб сотні фур паркувалися на одному майданчику. Я вже бачу, як багато хто розтягує фури — це дуже правильне рішення;

Намагайтеся перебудовувати канали логістики, це важко, але можливо. Великих складів бути не повинно.

Намагайтесь шукати субаренду, маленькі склади, щось зберігати у магазинах. Це питання виживання, атак буде все більше, і ворог провокуватиме дефіцит.

І окремо Флеш звернувся до покупців.

Не треба під час повітряних тривог залишатися в магазинах «Епіцентр».

У разі тривог по балістиці, по реактивних «Шахедах» у вас є кілька хвилин для того, щоб залишити приміщення магазину.