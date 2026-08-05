ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” поповнило свій автопарк вантажним автомобілем MAN TGS із краном-маніпулятором.

Обладнання передало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW), повідомили в Агенції розвитку Миколаєва.

Ця універсальна техніка розрахована на важкі умови роботи: вона піднімає та перевозить великі вантажі, допомагає з монтажем конструкцій, а також використовується під час розбору завалів.

Агенція розвитку Миколаєва супроводжувала весь процес: від переговорів і домовленостей до укладення договору та фінальної передачі техніки.

Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини підтримує Україну від перших днів повномасштабного вторгнення рф. Лише цьогоріч допомога Миколаєву від організації перевищила 50 мільйонів гривень. А нещодавно місто отримало такий самий вантажний автомобіль з краном-маніпулятором.

Як повідомляло Інше ТВ, Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області отримав сучасну спецтехніку від уряду Німеччини (ФОТО)