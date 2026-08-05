Працівники ДБР за сприяння ВСП ЗСУ завершили досудове розслідування щодо чергового тимчасового мобілізаційного пункту одного з районних ТЦК та СП Закарпатської області, який катував військовозобов’язаного.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, у березні 2026 року військовий намагався змусити чоловіка залишатися на території мобілізаційного пункту. Для цього він прикував військовозобов’язаного кайданками до металевої драбини та залишив у такому стані на всю ніч.

Під час розслідування працівники ДБР вилучили службові документи та матеріали внутрішніх перевірок, допитали потерпілого, свідків і представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Також слідчі дослідили записи з нагрудних камер працівників поліції.

Фігуранта обвинувачують у катуванні — умисному заподіянні сильного фізичного та морального страждання з метою примусити людину діяти всупереч її волі (ч. 1 ст. 127 КК України).

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Окремо триває досудове розслідування щодо незаконного утримання військовозобов’язаних тимчасовим виконувачем обов’язків начальника районного ТЦК та СП і начальником підрозділу військового обліку. Матеріали щодо цих посадовців виділено в окремі кримінальні провадження.

Раніше працівники ДБР повідомили їм про підозру в незаконному позбавленні волі та катуванні військовозобов’язаних.

Процесуальне керівництво здійснювала Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.