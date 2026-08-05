На Троєкурівському цвинтарі зранку чергували співробітники ФСТ, Росгвардія та люди у цивільному. Машини перевіряли, відвідувачів пропускали через рамки, паркування поряд заборонили. Процесію супроводжувала почесна варта з прапором ВКС, хоча біля могили стояв прапор Сухопутних військ.

За словами очевидців, ховали генерал-майора. Є версія, що це міг бути друг головкому ВКС Олександра Чайко, який приїхав на його 55-річчя і опинився в ресторані під час вибуху.

Офіційного підтвердження особи загиблого поки що немає. Але коли генерала ховають під охороною ФСТ і в повній таємності, питань стає лише більше.

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, На “вибуховому” бенкеті в Москві сам головком ВКС Чайко не постраждав, поранена його донька і помер в лікарні зять