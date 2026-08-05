Про візит нового міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга повідомив президент Зеленський.

-Поінформував міністра про наслідки чергової російської атаки проти життя і про наші потреби, оскільки росія хоче значно наростити виробництво балістичних ракет до зими.



Обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста й громади від таких балістичних загроз — на двосторонньому й на багатосторонньому рівні, — як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачаннями дефіцитного обладнання.

Зокрема, обговорили можливості для співвиробництва деяких видів озброєння — і Британія, і Україна мають сильні спроможності, перевірені війною.



Також говорили про санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістики.

Все, що послаблює воєнну машину росії та її ставку на балістичний терор, важливо.