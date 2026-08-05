Президент Зеленський провів засідання РНБО, присвячене виконанню планів стійкості для областей і громад. За його словами, у частині міст і регіонів є відставання, яке необхідно якнайшвидше надолужити.

Президент наголосив, що головними пріоритетами підготовки до зими є захист критичної інфраструктури, забезпечення достатньої кількості укриттів і бомбосховищ, а також посилення антибалістичних спроможностей.

Президент заявив, що одним із ключових напрямків захисту України залишається знищення російських пускових установок, з яких ворог завдає балістичних ударів.

За його словами, Україна також продовжує розвивати власну систему протиповітряної оборони та працює з партнерами над збільшенням постачання антибалістичних ракет.

– Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по Україні. Це стратегічно важливо.

Зеленський припустив, що скорочення поставок антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну

За його словами, офіційно партнери пояснювали зменшення поставок бойовими діями на Близькому Сході, однак він припускає, що могли бути й політичні мотиви.

– Може, це політичні кроки для того, щоб Україна була більш зговірливою. На мій погляд, і не без цього.