Упродовж перших семи місяців поточного року платники податків Миколаївщини спрямували до бюджету 10,9 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Це на 1,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До державного бюджету забезпечено 5,6 млрд грн ПДФО, що на 18,4 відс., або на 875,1 млн грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року. Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до державного бюджету становить 53,6 відсотка.

До місцевих бюджетів надійшло 5,3 млрд грн ПДФО, що на понад 1,2 млрд грн більше, ніж у січні – липні минулого року. Питома вага ПДФО в загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць становить 68,5 відсотка.

Сумлінна сплата податків у воєнний час забезпечує стабільне фінансування критично важливих потреб регіону, – стверджують у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Слід зауважити, що позитивних результатів у сплаті ПДФО досягнуто також за рахунок заходів з детінізації ринку праці. Зокрема, податківці під час кожної зустрічі з представниками бізнесу зосереджують увагу на важливості легального працевлаштування та дотримання законодавчих вимог при здійсненні оплати праці.

Нагадуємо, що ПДФО утримується за ставкою 18 відс. від нарахованих доходів громадян – заробітних плат, премій, інших додаткових виплат, а також виплат за договорами цивільно-правового характеру.

Крім того, платники податку можуть повернути частину сплаченого ПДФО з доходів у вигляді заробітної плати, скориставшись податковою знижкою. Це право передбачено для платників, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Документи на отримання податкової знижки за витратами 2025 року можна подавати до 31 грудня 2026 року.

Довідково:

як отримати податкову знижку можна дізнатися за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/992275.html;

подати декларацію для отримання податкової знижки можна також через портал «Дія», детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/1012659.html.