У ніч на 6 серпня (з 18:00 05 серпня) противник атакував двома протикорабельними ракетами Онікс (райони пусків ТОТ АР Крим), двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П (район пуску – повітряний простір над акваторією Чорного моря) та 101 ударним БпЛА типу Shahed (більшість із них — реактивні), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформація уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 261 бій, найбільше – на Костянтинівському та Покровському напрямках, – Генштаб