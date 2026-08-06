У вівторок співробітники Варенського підрозділу прикордонної охорони Державної прикордонної служби (ДПС) Кабеляйської прикордонної охорони поблизу села Латежеріс, що розташоване в Друскінінкайському муніципалітеті, виявили ще один підземний тунель, який, як підозрюють, використовувався нелегальними мігрантами з Білорусі для проникнення до Литви, повідомила служба.

Про це пише LRT.

Після визначення місць вздовж державного кордону, де міг бути встановлений тунель, прикордонники за допомогою фахівців Підляського відділу Державної прикордонної служби Польщі, які привезли спеціальне обладнання для пошуку тунелів, виявили його.

Підземний хід був викопаний під фізичним бар’єром на глибині приблизно 1,5 метра. Підземний хід був укріплений колодами та дошками. Тунель простягався з глибин білоруської території приблизно на 4 метри від лінії державного кордону в глибину литовської території. Після освітлення тунелю виявилося, що його отвір з білоруського боку був закритий камуфляжною тканиною.

За даними служби, як і в попередніх випадках, цей тунель ще не був викопаний. Фізичного бар’єру, що позначав би вихід за державний кордон, не було, тому нелегальні мігранти чи інші особи не могли потрапити на територію Литви цим підземним маршрутом.

У Варенському прикордонному загоні Державної прикордонної служби розпочато досудове розслідування. Співробітники прикордонного загону Кабелі поблизу села Піщяй, що розташоване у Варенському районі, виявили тунель, що простягається з території Білорусі приблизно на 5 метрів углиб території Литви. Цей тунель також не був добудований і не мав виходу на литовську сторону.

Також 26 липня співробітники прикордонного загону Капчямєстіс поблизу села Пертако, що розташоване у Лаздіяйському районі, на березі безіменного струмка, на території Литви, за 9,5 метрів від фізичного бар’єру, виявили недобудований тунель довжиною близько 11 метрів. Він мав простягатися під патрульною стежкою вглиб території Литви. Поруч із тунелем були складені колоди, можливо, призначені для опор, було видно викопаний пісок, а всередині тунелю були знайдені відра.

VSAT вказує, що цього року зафіксовано 12 випадків спроб потрапити до Литви шляхом копання під землею.