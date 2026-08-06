У лютому цього року вже повідомляли про підозру тодішньому командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво стратегічних оборонних споруд для української авіації. Тепер слідство встановило нові обставини.

Офіс Генпрокурора не називає прізвища підозрюваного, але йдеться про полковника Андрія Українця.

Сьогодні йому повідомлено про нову підозру в незаконному збагаченні.

За даними слідства, упродовж 2020-2025 років військовослужбовець набув майна, вартість якого щонайменше на 20 млн грн перевищує його законні доходи.

За цей час, за версією слідства, через близьких осіб були оформлені 6 квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, 3 житлові будинки на Житомирщині, апартаменти в Буковелі, 6 земельних ділянок, 4 автомобілі, серед яких Audi Q7 та Audi Q5, а також гаражі й інші нежитлові приміщення.

Попри оформлення на батьків, сина, співмешканку та кума, фактичним власником і розпорядником цього майна, за даними слідства, залишався сам підполковник.

Законних джерел доходів, які могли б пояснити придбання таких активів, слідством не встановлено.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора йому повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України. Також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 млн грн.

Оборонна сфера – це не місце для особистого збагачення. Особливо під час війни.