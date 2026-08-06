Тож не тільки Ярославський НПЗ горів після нічної атаки, про що й повідомив президент Зеленський.

Сьогодні наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців.

Сили оборони України відпрацювали по об’єктах агресора на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. У Башкортостані уражено НПЗ «Башнефть-Новойл». У Ярославському регіоні – майже за 700 кілометрів від нашого кордону – НПЗ «Славнефть-Янос».

Були також успішні наші відповіді на російську агресію в акваторії Чорного моря. Зокрема, уражено два військові сторожові катери та судна тіньового флоту.

Дякую всім воїнам Сил оборони, які системно розвивають нашу далекобійність і цим посилюють шанси на дипломатію. Росія повинна обрати мир.