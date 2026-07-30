Очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, яка саме ракета залетіла до Польщі.

“Цієї ночі російська крилата ракета Х-101 пролетіла територією Польщі в ході масштабного удару Росії по Україні, порушивши повітряний простір НАТО.

Це чергове переконливе свідчення того, що посилення протиповітряної оборони України зараз є нагальною необхідністю і слугує гарантією захисту всього євроатлантичного співтовариства.”

“Проліт російських ракет територією Польщі також нагадує, що для наших двох країн немає нічого важливішого, ніж протидія нашому спільному, давньому ворогу, який становить пряму загрозу для обох наших народів.

Під час цієї жорстокої війни всі інші розбіжності слід відкласти вбік. Нашим головним пріоритетом має бути наша спільна безпека”, – наголосив Андрій Сибіга.

Тим часом у мережі публікують момент удару, який зафіксувала камера спостереження.

І місце влучання.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Не ракета, а “невстановлений об’єкт” – поляки розповіли, як мужньо відстежували, де він летів і впав