Як повідомляло Інше ТВ, 28 липня вдень ворог здійснив комбіновану атаку на Миколаївщину, попередньо застосувавши ударні БпЛА типу «Shahed», керовані авіаційні бомби (КАБ) та БпЛА типу «Бандероль». Внаслідок атаки двоє людей було поранено.

Як повідомили сьогодні, 30 липня, в Миколаївській ОВА, один із поранених помер у лікарні, передає Інше ТВ.

«На жаль, у лікарні помер 86-річний чоловік, який отримав важкі поранення внаслідок російської атаки по Галицинівській громаді 28 липня цього року. Щирі співчуття рідним і близьким», – мовиться в повідомленні.