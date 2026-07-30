Президентські вибори відбудуться 25 жовтня, а можливий другий тур – 1 листопада, коли відзначається День народних просвітителів.

Про це стало відомо після засідання ради керівників парламентських фракцій у Народних зборах, повідомляє «Радіо Болгарії».

Згідно з Конституцією Болгарії, вибори мають відбутися не раніше ніж за три місяці та не пізніше ніж за два місяці до закінчення терміну повноважень чинного президента. Термін його повноважень спливає 22 січня 2027 року.

Наразі офіційно оголошено лише дві кандидатури на пост президента. Це кандидатура чинного глави держави Ілляни Йотової, яку підтримує партія «Прогресивна Болгарія», та кандидатура голови Болгарського землеробського народного союзу, міністр оборони Болгарії у 2014-2017 рр. Миколи Ненчева. Іншими можливими кандидатами є колишній службовий прем’єр-міністр Андрій Гюров та професор Данієл Вилчев.

Як повідомляло Інше ТВ, у січні 2026 року у Болгарії вперше президенткою стала жінка — Іліяна Йотова