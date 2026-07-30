росіяни вбили Артема та Олену Воронових у Радушному, які виховували 10 дітей.

Артему було 47 років, Олені – 41. Разом з ними у будинку перебували семеро дітей: 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі. Школярі Домініка, 15 років; Віоріка 14 років; Захарій 12 років; Азарій Ілай 11 років; Вероніка 10 років та 6-річна Емілія. Деяких упізнаватимуть за фрагментами тіл.

Також вдома був півторарічний онук Артем від найстаршого сина, який нині служить у війську. Старша дочка Воронових і ще один син зараз за кордоном. Ще є бабуся, пишуть СВОЇ.

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що від російської ракети загинуло щонайменше шестеро людей, у тому числі троє дітей.

– І на жаль, після проведення генетичних експертиз, можуть бути ще погані новини. Дружна, добра, віруюча родина…