Упродовж минулої доби та сьогодні ворог продовжив терор мешканців Миколаївщини. Під комбінованою атакою перебували Миколаївський і Баштанський райони, а також м. Миколаїв.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, серед цілей знову були звичайні житлові будинки. Зокрема, у м. Миколаєві пошкоджено дах дев’ятиповерхового житлового будинку, та виникла пожежа в квартирі. Також зазнали пошкоджень по три приватні будинки у Баштанському та Миколаївському районах.

Внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків виникали пожежі, які ліквідували вогнеборці. На щастя, постраждалих немає.

Також на місцях працювали хіміки та піротехніки ДСНС, правоохоронці та волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

Як повідомляло Інше ТВ, Росіянці атакували Миколаївщину «шахедами», «Молніями» та «Бандеролями» – що пошкоджено у Миколаєві, Баштанці та ще чотирьох громадах